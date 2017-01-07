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Пользователи смартфонов в России не могут скачать LinkedIn

07.01.2017 13:46 ПЛН, Псков

Российские пользователи смартфонов лишились возможности скачать приложение LinkedIn. Сеть была заблокирована по решению суда в середине ноября.
 
Как пишет «Росбалт», социальная сеть LinkedIn больше недоступна для установки пользователям iPhone и смартфонов на базе Android в России. Ее невозможно загрузить через Google Play и App Store.
 
Издание отмечает, что отсутствие социальной сети в приложениях смартфонов означает, что у государств появилась возможность оказывать в своих интересах давление на технологических гигантов.
 
4 августа Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к социальной сети LinkedIn в защиту прав неограниченного круга лиц — субъектов персональных данных. 10 ноября Московский городской суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

Источник: Псковская Лента Новостей



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