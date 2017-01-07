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Пункты обогрева с горячим чаем и кашей будут работать в Детском парке Пскова на рождественском празднике

07.01.2017 15:40 ПЛН, Псков

Несмотря на опасения некоторых псковичей, запланированные ранее рождественский семейный праздник в Детском парке Пскова и фестиваль светошариков состоятся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».

Как и планировалось, праздник начнется 7 января в 16.30. На место его проведения уже прибыли организаторы, идут приготовления.

Для удобства псковичей МЧС развернет в Детском парке пункты обогрева с горячим чаем и кашей, чтобы горожане могли как можно дольше наслаждаться праздником, не опасаясь мороза.

Источник: Псковская Лента Новостей



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