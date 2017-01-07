Пункты обогрева с горячим чаем и кашей будут работать в Детском парке Пскова на рождественском празднике

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Правительственный законопроект о совершенствовании регулирования гостиничного бизнеса внесен в Госдуму2
|Илья Петров (другие записи автора)
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Вперед, к керосинкам!Казалось бы, после налога на безработных любимому начальству уже нечем удивить своих подопечных. Ан нет. Оказалось, что ставить под сомнение творческий потенциал российских чиновников было весьма неосмотрительно. И вот накануне Нового года, когда уже вовсю шло нарезание салатов и паковка холодильников, появилась новость о том, что Ростехнадзор (РТН) требует запретить россиянам...
Несмотря на опасения некоторых псковичей, запланированные ранее рождественский семейный праздник в Детском парке Пскова и фестиваль светошариков состоятся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».
Как и планировалось, праздник начнется 7 января в 16.30. На место его проведения уже прибыли организаторы, идут приготовления.
Для удобства псковичей МЧС развернет в Детском парке пункты обогрева с горячим чаем и кашей, чтобы горожане могли как можно дольше наслаждаться праздником, не опасаясь мороза.
Источник: Псковская Лента Новостей