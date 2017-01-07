Иван Цецерский поздравил настоятелей псковских храмов и прихожан с Рождеством Христовым

Сегодня, 7 января, глава города Пскова Иван Цецерский от имени депутатского корпуса городской Думы, администрации муниципалитета и себя лично поздравил настоятелей псковских храмов и прихожан с Рождеством Христовым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».

«Каждый год мы ждем Рождество с особым трепетом, воспоминание о великом событии - рождении Христа - вселяет в души верующих светлые надежды, укрепляет веру в лучшее, наполняет чувствами милосердия, терпения и добра», - сказано в поздравлении. Глава города также выразил надежду, что «Рождество Христово объединит всех нас в добрых помыслах и хороших делах».

Городские власти пожелали псковичам здоровья и благоденствия, согласия и мира, помощи Божией в деле духовного возрождения Отечества.

Отметим, по традиции, глава Пскова Иван Цецерский принял участие в ночном Богослужении в Троицком Соборе и вручил приветственный адрес и цветы митрополиту Псковскому и Порховскому Евсевию.

Источник: Псковская Лента Новостей