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Иван Цецерский поздравил настоятелей псковских храмов и прихожан с Рождеством Христовым

07.01.2017 16:02 ПЛН, Псков

Сегодня, 7 января, глава города Пскова Иван Цецерский от имени депутатского корпуса городской Думы, администрации муниципалитета и себя лично поздравил настоятелей псковских храмов и прихожан с Рождеством Христовым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».
 
«Каждый год мы ждем Рождество с особым трепетом, воспоминание о великом событии - рождении Христа - вселяет в души верующих светлые надежды, укрепляет веру в лучшее, наполняет чувствами милосердия, терпения и добра», - сказано в поздравлении. Глава города также выразил надежду, что «Рождество Христово объединит всех нас в добрых помыслах и хороших делах».
 
Городские власти пожелали псковичам здоровья и благоденствия, согласия и мира, помощи Божией в деле духовного возрождения Отечества.
 
Отметим, по традиции, глава Пскова Иван Цецерский принял участие в ночном Богослужении в Троицком Соборе и вручил приветственный адрес и цветы митрополиту Псковскому и Порховскому Евсевию.

Источник: Псковская Лента Новостей



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