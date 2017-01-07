В воскресенье днем в Псковской области будет до -10 градусов

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Правительственный законопроект о совершенствовании регулирования гостиничного бизнеса внесен в Госдуму2
|Илья Петров (другие записи автора)
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Вперед, к керосинкам!Казалось бы, после налога на безработных любимому начальству уже нечем удивить своих подопечных. Ан нет. Оказалось, что ставить под сомнение творческий потенциал российских чиновников было весьма неосмотрительно. И вот накануне Нового года, когда уже вовсю шло нарезание салатов и паковка холодильников, появилась новость о том, что Ростехнадзор (РТН) требует запретить россиянам...
8 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшой снег. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Ветер южных направлений 3-8 м/сек.
Температура по области: -11…-16, местами до -20, днем -5…-10.
Атмосферное давление высокое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Источник: Псковская Лента Новостей