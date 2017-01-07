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В воскресенье днем в Псковской области будет до -10 градусов

07.01.2017 16:14 ПЛН, Псков

8 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшой снег. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер южных направлений 3-8 м/сек.

Температура по области: -11…-16, местами до -20, днем -5…-10.

Атмосферное давление высокое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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