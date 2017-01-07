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Псковские спасатели напоминают номер «телефона доверия»

07.01.2017 19:22 ПЛН, Псков

В Главном управлении МЧС России по Псковской области функционирует единый «телефон доверия»: 79-99-99.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, по указанному телефону сотрудниками федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Псковской области» в круглосуточном режиме принимаются звонки по вопросам, касающимся соблюдения норм и правил пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, безопасности на воде, а также о фактах неправомерных действий со стороны должностных лиц Главного управления МЧС России по Псковской области при исполнении своих служебных обязанностей.
 
«Телефон доверия» создан в целях совершенствования организации работы с обращениями граждан, поступающими в Главное управление. Его основной задачей является обеспечение оперативного реагирования на факты нарушения требований действующего законодательства, пресечения фактов создания административных барьеров, нарушений служебной дисциплины и других злоупотреблений со стороны должностных лиц Главного управления МЧС России по Псковской области.
 
По «телефону доверия» можно задать вопросы, находящиеся в компетенции МЧС России. К ним относятся нарушения в области пожарной безопасности, охраны жизни людей на воде; обстоятельств, которые, по мнению граждан, могут стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций. Наши специалисты предоставят вам квалифицированный ответ и при необходимости проведут соответствующие проверочные мероприятия.
 
Позвонив по «телефону доверия», вы также можете выразить свою благодарность сотрудникам МЧС России за оперативность действий и профессионализм.

Источник: Псковская Лента Новостей



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