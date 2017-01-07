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Патриарх Кирилл попросил настоятелей храмов потратить деньги на больницу вместо цветов

07.01.2017 17:06 ПЛН, Псков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятелей московских храмов направить средства, которые они планировали потратить на цветы к Рождеству, на благотворительный счет больницы святителя Алексия для приобретения современного оборудования - ультразвукового скальпеля, который позволит сделать новый шаг в развитии хирургической службы больницы.
 
Как пишет «Интерфакс», в субботу, когда православные верующие отмечают Рождество, предстоятель Русской православной церкви посетил Центральную клиническую больницу святителя Алексия митрополита Московского. По традиции на Рождество и Пасху первоиерарх посещает какое-нибудь соцучреждение, чтобы поздравить его подопечных с праздником.
 
«Мне пришла в голову мысль попросить приходы больше не покупать цветы, а те суммы, которые они закладывают в свои расходы на приобретение цветов, направлять на приобретение оборудования для больницы святителя Алексия», - сказал патриарх.
 
По его словам, цветы для него важны, так как через такие знаки внимания он получает моральную и духовную поддержку от людей, тем не менее, правильнее было бы направить эти суммы на благотворительность. «Я думаю, что эта традиция у нас укоренится... Чем больше цветов, тем больше будет оборудования для больницы», - отметил предстоятель РПЦ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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