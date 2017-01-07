В частном жилом секторе Великих Лук спасатели проводят профилактические рейды

С приходом на территорию Псковской области низкой температуры воздуха значительно увеличивается риск возникновения пожаров, связанных с печным отоплением, перегрузкой электрических сетей, а также неосторожным обращением с огнем. Вместе с тем, для обогрева домов и квартир нередко используются либо неисправные, не фабричные обогреватели, либо неисправное печное отопление, что представляет собой серьезную опасность не только для сохранности жилища, но и для жизни людей.

С целью профилактики возникновения пожаров и минимизации гибели людей на них, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки совместно с представителями Великолукского отделения ПОО «Всероссийское добровольное пожарное общество» проводятся профилактические рейды в частном жилом секторе города Великие Луки.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейдов осуществляется осмотр частных жилых домов граждан (с их согласия). Особое внимание уделяется соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования и использованию электроприборов. В случае выявления признаков, указывающих на нарушение требований пожарной безопасности, хозяевам домовладений разъясняется опасность выявленных недостатков, а также пути и методы их устранения. Со всеми жильцами обследуемых домов проводятся инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности под роспись, вручаются памятки и листовки на противопожарную тематику.

Напоминаем, что в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации при эксплуатации печного отопления запрещено:

оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

перекаливать печи (во избежание возникновения пожара рекомендуется производить топку печи два раза в день продолжительностью не более 3 часов).

Спасатели обращают внимание, что исход любого пожара во многом зависит от того, как своевременно была вызвана пожарная помощь и приняты безотлагательные меры к эвакуации людей из горящего здания. Человек, заметивший пожар или загорание, должен незамедлительно вызвать пожарную помощь по телефонам: «01», «101», «112».

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области напоминает: соблюдение требований пожарной безопасности - залог сохранности вашей жизни и вашего имущества.

Источник: Псковская Лента Новостей