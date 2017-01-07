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Псковичи попали не только в клип группировки «Ленинград», но и в «Елки 5». ВИДЕО

07.01.2017 17:29 ПЛН, Псков

Псковичи, которые снялись в новогоднем ролике на набережной реки Великой, попали не только в клип группировки «Ленинград», но и в «Елки 5». Об этом в своем «Инстаграме» сообщил губернатор Псковской области Андрей Турчак.
 
 
 
Он выложил снятый в конце ноября Виталием Михайловым и Иваном Лопаевым ролик и написал, что псковские кадры можно будет увидеть в новом фильме Тимура Бекмамбетова «Елки 5», а также в клипе группы «Ленинград» «Начинаем отмечать».
 
Добавим, участниками съемок стали студенты ПсковГУ. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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