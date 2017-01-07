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Беречь свой дом от пожара призывают псковичей спасатели

07.01.2017 18:59 ПЛН, Псков

Приоритетным направлением работы органов Государственного пожарного надзора в период зимних холодов является проведение мероприятий, направленных на предотвращение пожаров и снижение тяжести их последствий.
 
Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, 7 января сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области проводился профилактический рейд в населенных пунктах: деревнях Булохово, Орша и в сельском поселении «Вехнянская волость». Данное мероприятие проходило совместно с представителем «Всероссийского добровольного пожарного общества».
 
В ходе профилактической работы были проведены подворовые обходы, распространены листовки профилактического характера: «Берегите свой дом от пожара». Цель подобных мероприятий - информирование населения об элементарных правилах эксплуатации печного отопления. В связи с этим, с жителями домов специалистом был проведен инструктаж о безопасном использовании отопительных и электронагревательных приборов. С согласия граждан проведены обследования жилых домов. Также до населения была доведена информация о телефонах вызова экстренных служб.
 
Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
 
При эксплуатации печей и каминов запрещается:
  • оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
  • располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, а также вблизи печей и непосредственно на их поверхности;
  • применять для розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества;
  • топить углем, коксом, и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
  • растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку;
  • производить топку печей и каминов во время проведения в помещениях массовых мероприятий;
  • использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
  • перекаливать печи.
Будьте бдительны: необходимо постоянно следить за техническим состоянием любого отопительного прибора.

Источник: Псковская Лента Новостей



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