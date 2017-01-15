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Сегодня в Великие Луки прибудет ковчег с частицей святых мощей преподобного Серафима Саровского

15.01.2017 09:12 ПЛН, Псков

По благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия 15 января, в день памяти преподобного Серафима, Саровского чудотворца, в Свято-Тихоновский собор города Великие Луки для молитвенного поклонения верующих будет доставлен ковчег с частицей святых мощей великого угодника Божия Серафима Саровского.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, торжественная встреча ковчега состоится 15 января в 14.00 в Свято-Тихоновском соборе города Великие Луки.
 
Адрес храма: Великие Луки, микрорайон «Дружба», ул. Гражданская, д. 18, кор. 1.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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