Сегодня в Великие Луки прибудет ковчег с частицей святых мощей преподобного Серафима Саровского

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12 января в Псковской области не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими2
|Игорь Докучаев (другие записи автора)
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Страна бедных самогонщиковНедавнее ЧП в Иркутске, где произошло массовое отравление суррогатным алкоголем, а точнее - концентратом для ванн «Боярышник», казалось бы, должно многому научить употребляющих разные напитки граждан. Не услышать про 72 погибших жителя Иркутска, хлебнувших зелья, было невозможно - этой новостью было заполнено всё воздушное пространство не только в России. С самого верху...
Источник: Псковская Лента Новостей