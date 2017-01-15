Сегодня в Великие Луки прибудет ковчег с частицей святых мощей преподобного Серафима Саровского

По благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия 15 января, в день памяти преподобного Серафима, Саровского чудотворца, в Свято-Тихоновский собор города Великие Луки для молитвенного поклонения верующих будет доставлен ковчег с частицей святых мощей великого угодника Божия Серафима Саровского.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, торжественная встреча ковчега состоится 15 января в 14.00 в Свято-Тихоновском соборе города Великие Луки.

Адрес храма: Великие Луки, микрорайон «Дружба», ул. Гражданская, д. 18, кор. 1.

Источник: Псковская Лента Новостей