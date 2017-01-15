«Гоблин» выложил в сеть видеоролик про первый в России турнир по зимнему футгольфу в Псковской области

Известный блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) выложил в сеть видеоролик про Первый в России турнир по зимнему футгольфу, который состоялся в Псковской области в декабре на базе отдыха в Куньинском районе. Видео опубликовано 14 января в блоге «Гоблина».

Во время 17-минутного ролика «Гоблин» и его спутники делятся впечатлениями от поездки по Псковской области, обсуждают псковичей и происхождение слова «скобари», пробки, посещают псковское кафе.

Напомним, первый в России турнир по зимнему футгольфу прошел 24 декабря в Куньинском районе. По инициативе двух депутатов Государственной Думы, Александра Козловского и Николая Валуева, на территории загородного отеля «Лесное озеро» было организовано уникальное соревнование, участие в котором приняли также боксер, чемпион мира Денис Лебедев и известный блогер Дмитрий Пучков (Гоблин).

Как рассказал президент российской федерации футгольфа, прославленный спортсмен и депутат Госдумы Николай Валуев, именно Псковская область стала первооткрывателем зимнего футгольфа. «Игра простая: нужно поле, на котором размечено либо 8, либо 18 лунок, футбольные мячи и команды, - рассказал он. - Задача игроков - в несколько ударов загнать мяч в лунку, побеждает тот, кому это удастся сделать за меньшее количество ударов».

Ранее турниры по футгольфу, своеобразному симбиозу футбола и гольфа, уже проводились в Московской, Ленинградской, Кемеровской, Кировской областях, а также в Санкт-Петербурге, Башкирии и Крыму, но там соревнования проходили на траве.

«Футгольф как вид спорта мы развиваем уже не менее года, организуем региональные федерации, в том числе планируем создать такое отделение и в Псковской области, - поделился планами Николай Валуев. - Пока футгольф официально не признан Минспорта, но, если выполним все требования к регистрации, то нам дадут зеленый свет, было бы здорово успеть сделать это в преддверии чемпионата мира по футболу».

Большие планы по развитию спорта и туризма в Псковской области также у депутата Госдумы Александра Козловского. В частности, как он рассказал, именно на псковской земле в феврале состоится выездное заседание комитета Государственной Думы по спорту, молодежной политике и туризму. «Уже намечена дата, сейчас согласовываем детали мероприятия, - сообщил он. – Планируем не только рассказать о достижениях в спорте и туризме, которых в нашем регионе немало, но и обсудить возможные решения проблем федеральной повестки дня в этом направлении». Кроме того, как заметил Николай Валуев, участники заседания тоже сыграют в футгольф.

«Чем хорош этот вид спорта? Тем, что в него могут играть и дети, и пожилые люди, - отметил он. – Тут не нужны значительные физические усилия, особые навыки, денежные вложения. Собрались в парке, разметили лунки, взяли несколько мячей – и можно играть».

«По вложениям – копеечная игра, а радости, положительных эмоций от нее много», - считает Николай Валуев, который надеется, что со временем футгольф станет такой же народной игрой, как когда-то городки. «Самое главное – это возможность вместе с друзьями провести на свежем воздухе время за интересной игрой, общением», - поддержал коллегу Александр Козловский.

«Когда ребята позвали, с удовольствием решил попробовать сыграть в футгольф, - прокомментировал другой прославленный участник соревнований, боксер Денис Лебедев. – Это в первую очередь здоровый образ жизни». Как рассказал Денис, ему очень нравится бывать в Псковской области, от нашего региона – самые хорошие впечатления. Рискнул попробовать впервые свои силы в футгольфе и московский блогер Дмитрий Пучков, отметивший, что такая игра интересна именно в загородных условиях.

В общей сложности на заснеженном поле собрались около двадцати участников турнира, и, хотя первоначально победу прочили тем, кто имел опыт игры в футбол, как показали соревнования, тут главное не опыт, а желание и энтузиазм. Все получили массу позитивных эмоций, а звание победителей завоевала команда Госдумы и спортсменов, которую возглавил Денис Лебедев. Но главным призом стал не почетный кубок, а радость общения, заряд энергии и те перспективы, которые открываются для Псковской области с привлечением сюда думского комитета и развитием нового вида спорта.

Источник: Псковская Лента Новостей