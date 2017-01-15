МЧС советует псковичам брать на зимнюю рыбалку свисток и пешню

МЧС советует псковичам брать на зимнюю рыбалку свисток и пешню. Памятка на тему «Безопасный подледный лов» опубликована в воскресенье на сайте ведомства. Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Псковской области, в регионе наступило долгожданное и радостное для многих любителей зимнего отдыха время, когда в соответствии с Распоряжением администрации Псковской области от 13 января 2017 года отменён запрет выхода на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер.

С этого дня рыболовы могут совершенно «законно» и не опасаясь какой-либо ответственности выходить на лёд половить рыбу. Однако даже в этой ситуации мы не можем не обратить ваше внимание на необходимость соблюдения мер предосторожности! Ведь даже покрывшиеся ледяным покровом водоёмы могут таить в себе опасности. Условиями безопасного передвижения по льду являются знание рисков и надлежащее снаряжение. Приведенные здесь сведения обязательно помогут обеспечить вашу безопасность.

Нельзя выходить на лёд в темное время суток и при плохой видимости, например, в условиях снегопада. Не отпускайте детей на лёд (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.

Необходимо хорошо знать водоём, избранный для рыбалки. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, а также в местах сброса вод промышленных предприятий.

Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наименее надежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Отправляясь на рыбалку, нужно обязательно оставить информацию о себе родственникам или знакомым, иметь при себе заряженный мобильный телефон. Важной мелочью могут оказаться свисток и карманный фонарь: в случае непредвиденной ситуации это поможет спасателям при осуществлении поисков в тёмное время суток.

Не забудьте тщательно защитить от холода ноги, поясницу, голову, шею, кисти рук. Важным элементом зимней рыбалки является надежное и теплое место для сидения, ветрозащитное приспособление, термос с горячим чаем.

Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение, поэтому от распития спиртных напитков стоит воздержаться.

Каждому рыболову с собой нужно иметь запас необходимых лично ему лекарственных препаратов и средств для оказания первой медицинской помощи.

Неплохо обзавестись пешней. Она поможет прощупать лед, а в случае неприятностей ее можно положить поперек пролома полыньи.

Если вы все-таки оказались в воде, ни в коем случае не паникуйте. Паника не позволит вам сосредоточиться. Человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание. Постарайтесь привлечь к себе внимание: кричите, зовите на помощь. Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду. Затем обопритесь локтями о лёд и приведите тело в горизонтальное положение. После этого постарайтесь забросить на лёд ту ногу, которая ближе всего к кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на поверхность. Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли.

Если вы стали свидетелем несчастного случая, звоните по телефону спасения – «01», «101» или «112» (с мобильного телефона).

Самое главное правило безопасности – это здравый смысл.

Источник: Псковская Лента Новостей