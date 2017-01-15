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За сутки полиция в Псковской области установила 9 подозреваемых в совершении преступлений

15.01.2017 11:03 ПЛН, Псков

За сутки полицией в Псковской области установлены 9 человек, подозреваемых в совершении преступлений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в оперативных сводках УМВД зарегистрировано 19 преступлений. Среди них 8 краж чужого имущества.

Всего установлено 9 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. 3 из них ранее судимы, 7 не работают и не имеют постоянного источника дохода.

Сотрудниками ГИБДД задержано 9 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 339 нарушений Правил дорожного движения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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