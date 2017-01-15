За сутки полиция в Псковской области установила 9 подозреваемых в совершении преступлений

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12 января в Псковской области не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими2
|Игорь Докучаев (другие записи автора)
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Страна бедных самогонщиковНедавнее ЧП в Иркутске, где произошло массовое отравление суррогатным алкоголем, а точнее - концентратом для ванн «Боярышник», казалось бы, должно многому научить употребляющих разные напитки граждан. Не услышать про 72 погибших жителя Иркутска, хлебнувших зелья, было невозможно - этой новостью было заполнено всё воздушное пространство не только в России. С самого верху...
За сутки полицией в Псковской области установлены 9 человек, подозреваемых в совершении преступлений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в оперативных сводках УМВД зарегистрировано 19 преступлений. Среди них 8 краж чужого имущества.
Всего установлено 9 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. 3 из них ранее судимы, 7 не работают и не имеют постоянного источника дохода.
Сотрудниками ГИБДД задержано 9 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 339 нарушений Правил дорожного движения.
Источник: Псковская Лента Новостей