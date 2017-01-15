Сегодня: Воскресенье, 15 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта Виртуальные игры в Пскове Для экономных мам «Отпечаталось в сердце»: фразы, которые запомнились в 2016-м Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове
Уголовное дело возбуждено в отношении директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта

Уголовное дело возбуждено в отношении директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта

Уголовное дело возбуждено в отношении директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта Следственным управлением Следственного комитета РФ по Псковской области. Ему могут инкриминировать злоупотребление должностными полномочиями, сообщает ГТРК...136



В Невельском районном ДК вновь будут «крутить» кино

15.01.2017 12:07 ПЛН, Псков

В Невельском районном ДК вновь будут «крутить» кино. Как сообщает районная газета «Невельский вестник», модернизация и открытие новых, современных кинозалов стало одним из главных событий минувшего Года российского кино. В 2016 году министерство культуры Российской Федерации через Фонд кино реализовал программу по переоборудованию существующих кинотеатров и созданию новых в населённых пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек. МУК «Культура и досуг» принял участие в третьем этапе этого конкурса.
 
Как рассказала директор МУК «Культура и досуг» Зинаида Михайлова, Государственный комитет Псковской области по культуре предложил принять участие в этом проекте. В ноябре были подготовлены все необходимые документы и подана заявка в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на получение субсидии на модернизацию кинозала. 
«Уже через месяц  пришел ответ:  мы вошли в число тех, кому выделили по 5 миллионов рублей на обустройство кинозала, и  в последних числах декабря эти деньги поступили на счет МУК «Культура и досуг».  Кстати, помимо Невеля, такую же финансовую поддержку  от Фонда кино получили еще несколько городов Псковской области», - рассказала Зинаида Михайлова.
 
Средства в размере до 5 миллионов рублей  выделены на безвозвратной основе, а обязательным условием для кинозала будет  демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50 процентов от репертуара. 
 
Поскольку здание кинотеатра «Ракета» ранее было продано с аукциона, кинозал будет открыт в зрительном зале районного Дома культуры, который в течение 2017 года значительно переоборудуют. Выделенные средства пойдут на приобретение системы многоканального звука, комплекта цифрового кинооборудования в формате 3D, нового экрана, другого необходимого оборудования, а также на  установку новых 300 кресел для зрителей.
 
От проведения молодежных дискотек в большом зале ДК не откажется. Они будут проводиться в фойе РДК. «Благодаря проекту фонда в Невеле появится современный кинозал, ведь  люди старшего поколения еще помнят, что в районном Доме культуры когда-то тоже «крутили» кино», - отметила Зинаида Михайлова. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 4 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31