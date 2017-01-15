В Невельском районном ДК вновь будут «крутить» кино

В Невельском районном ДК вновь будут «крутить» кино. Как сообщает районная газета «Невельский вестник», модернизация и открытие новых, современных кинозалов стало одним из главных событий минувшего Года российского кино. В 2016 году министерство культуры Российской Федерации через Фонд кино реализовал программу по переоборудованию существующих кинотеатров и созданию новых в населённых пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек. МУК «Культура и досуг» принял участие в третьем этапе этого конкурса.

Как рассказала директор МУК «Культура и досуг» Зинаида Михайлова, Государственный комитет Псковской области по культуре предложил принять участие в этом проекте. В ноябре были подготовлены все необходимые документы и подана заявка в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на получение субсидии на модернизацию кинозала.

«Уже через месяц пришел ответ: мы вошли в число тех, кому выделили по 5 миллионов рублей на обустройство кинозала, и в последних числах декабря эти деньги поступили на счет МУК «Культура и досуг». Кстати, помимо Невеля, такую же финансовую поддержку от Фонда кино получили еще несколько городов Псковской области», - рассказала Зинаида Михайлова.

Средства в размере до 5 миллионов рублей выделены на безвозвратной основе, а обязательным условием для кинозала будет демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50 процентов от репертуара.

Поскольку здание кинотеатра «Ракета» ранее было продано с аукциона, кинозал будет открыт в зрительном зале районного Дома культуры, который в течение 2017 года значительно переоборудуют. Выделенные средства пойдут на приобретение системы многоканального звука, комплекта цифрового кинооборудования в формате 3D, нового экрана, другого необходимого оборудования, а также на установку новых 300 кресел для зрителей.

От проведения молодежных дискотек в большом зале ДК не откажется. Они будут проводиться в фойе РДК. «Благодаря проекту фонда в Невеле появится современный кинозал, ведь люди старшего поколения еще помнят, что в районном Доме культуры когда-то тоже «крутили» кино», - отметила Зинаида Михайлова.

Источник: Псковская Лента Новостей