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Рост туристического потока снова отмечен в Пушкинском Заповеднике

15.01.2017 12:36 ПЛН, Псков

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» подвели некоторые итоги работы в выходные и праздничные дни наступившего года. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в отделе экскурсионной работы, за период со 2 по 8 января в музеях-усадьбах и выставочных залах заповедника приняли 13 918 посетителей. В сравнении с прошлым годом (из расчёта среднего показателя на один каникулярный день) туристический поток увеличился на 4,92 %.
 
Большая часть туристов, отметили в «Михайловском» — традиционно взрослые. Общее количество детей дошкольного и школьного возраста и студентов (1 732 и 121 человек соответственно) составило лишь 13,31 % от числа всех посетителей (в новогодние и Рождественские праздники-2016 этот показатель был незначительно ниже — 12,48%). За семь дней сотрудники музея провели 677 экскурсий, а льготами при посещении Пушкинского Заповедника в течение этих дней воспользовался 491 человек, отметили в экскурсионном бюро.
 
Многие гости Святогорья в эти дни не только посетили мемориальные музеи-усадьбы, но и приняли участие в программе «Новогодние и Рождественские праздники в Пушкинском Заповеднике». Так, литературно-музыкальная гостиная по образцам пушкинского времени, рассказали в службе массовых музейных мероприятий, в один из дней едва вместила всех желающих (напомним, что зал в деревенском доме Осиповых и Вульфов может принять не более 40 человек). Эту интерактивную программу, в сценарий которой вошли стихи и романсы, танцы, игры, шарады, в Тригорском проводили дважды, и на ней побывали 67 человек. Участниками фольклорной программы «…Рады мы проказам матушки-зимы» и музейно-просветительной программы «Настали святки. То-то радость...» стали 119 и 30 туристов соответственно. Большим успехом пользовалось и детское новогоднее представление «Чудный остров» по «Сказке о царе Салтане», решённое в традициях русского рождественского вертепа. Этот кукольный спектакль посмотрели 109 человек.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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