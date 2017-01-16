Правительство РФ выделило деньги на разработку нового самолета

Правительство РФ выделило деньги на разработку нового турбореактивного самолета для внутренних авиалиний. Об этом заявили «Известиям» в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Новый самолет Ил-114-300 будет представлять из себя глубокую модернизацию предыдущей модели Ил-114-100 и заменит Ан-24/26.

«К сожалению, Ан-24/26 - это воздушные суда прошлого века, находящиеся в эксплуатации более 50 лет. По своим летно-техническим характеристикам, соответствию экологическим требованиям и уровню комфорта они уже не отвечают современным стандартам», - сообщили «Известиям» в Росавиации.

На данный момент на региональных авиалиниях используются иностранные машины.

С ОАО «Ил» и Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) уже заключены контракты на проведение разработки самолета и двигателя к нему.

Всего планируется выпуск 100 машин до 2029 года. Первые 1,517 млрд рублей на разработку из бюджета уже выделены.

Источник: Псковская Лента Новостей