Сегодня последний срок сдачи ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М в Пенсионный фонд РФ

Сегодня, 16 января, - последний срок сдачи ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М в Пенсионный фонд РФ.

С 2017 года страхователям г. Пскова и Псковского района отчет СЗВ-М необходимо сдать не позднее 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Таким образом, сведения за декабрь 2016 года необходимо предоставить в ПФР до 16 января 2017 года включительно. Эти изменения были внесены Федеральным законом №250-ФЗ от 3 апреля 2016 года, который отредактировал п. 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Напомним, что ежемесячная отчетность подается всеми работодателями, стоящими на учете в ПФР, вне зависимости от факта начисления заработной платы и других вознаграждений. Отчетность необходимо сдавать за всех работников, включая и тех, кто находится в отпуске без сохранения заработной платы, декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребёнком. Кроме этого, необходимо отчитаться также и о лицах, с которыми заключен гражданско-правовой договор на несколько месяцев (даже если выплата гонорара предусмотрена по его окончанию).

В данном отчете страхователи региона предоставляют в Фонд следующую информацию о каждом работающем у него застрахованном лице:

1.​ Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

2.​ Фамилию, имя, отчество;

3.​ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии).

Важно помнить, что за нарушения установленных сроков и правил подготовки отчетности предусмотрены штрафы: 500 рублей – за каждое застрахованное лицо, данные о котором были направлены с опозданием, оказались недостоверными или вовсе не были представлены.

Источник: Псковская Лента Новостей