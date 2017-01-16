Епископ Сергий принял участие в торжественной церемонии открытия бронзового бюста адмиралу Чихачеву в селе Добрывичи

15 января, в неделю пред Богоявлением, в день преставления и второго обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил Божественную литургию в храме Тихвинской иконы Божией Матери с. Добрывичи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе епархии, это первое архиерейское богослужение в храме с. Добрывичи за последние 20 лет.

Ему сослужили: игумен Свято-Успенского Святогорского монастыря архимандрит Макарий (Швайко), благочинный Свято-Успенского Святогорского монастыря иеромонах Трифон (Чепрасов), настоятель храма святителя Николая c.Плессы иерей Анатолий Слободчиков и настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери с.Добрывичи иерей Сергий Чекменев.

По завершении богослужения, епископ Сергий поприветствовал всех участников праздничной службы, поздравил с праздником и обратился к собравшимся с архипастырским назиданием.

Преподобный Серафим один из наиболее почитаемых на Руси святых по своим подвигам и своей благодати. 15 января отмечается день его кончины и память вторичного обретения святых мощей чудотворца, утраченных после революции в 1917 года.

Также архипастырь напомнил, что преподобный Серафим призывал людей как можно чаще обращаться к Божией Матери, читая молитву «Богородице Дево, радуйся», любил людей, относился к ним с радостью и милосердием, служил им. Завершая проповедь владыка пожелал всем молитвенной помощи великого российского чудотворца.

По окончании Божественной литургии состоялась торжественная церемония открытия бронзового бюста адмиралу Русского флота Николаю Чихачеву, приуроченная к 100-летию со дня смерти адмирала.

Памятник выполнен из гранита и бронзы и установлен за алтарем храма Тихвинской иконы Божией Матери с. Добрывичи - родовой усадьбы Чихачевых, рядом с фамильным склепом семьи.

Памятник появился благодаря инициативе Героя Российской Федерации, Почетного гражданина г. Санкт-Петербурга, доктора технических наук, профессора Владимира Александрова и при активном участии настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери с. Добрывичи иерея Сергия Чекменева.

Автором композиции является российский скульптор, преподаватель Академии им. А. Л. Штиглица Леонид Яковлевич Колибаба. Работы которого можно увидеть в собраниях Русского музея, Третьяковкой галереи, Министерства культуры, Бирмингемского колледжа Великобритания, в частных коллекциях в России, Великобритании, Италии, Дании, Швейцарии.

Средства на изготовление и установку памятника собраны за счет благотворительных пожертвований организаций и граждан.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие родственники адмирала Чихачева, представители администрации Бежаницкого района, клирики Великолукской епархии, прихожане храма Тихвинской иконы Божией Матери и жители с. Добрывичи.

Чин освящения памятника совершил епископ Великолукский и Невельский Сергий. Владыка обратился к присутствующим со словами поздравления в связи с открытием памятника адмиралу Н. М. Чихачеву, поблагодарил всех, кто был причастен к этому богоугодному делу и возложил цветы.

Напомним, что храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери в с. Добрывичи построен в 1807 году «тщанием статского советника Николая Матвеевича и Матвея Дмитриевича Чихачевых на собственные средства». В притворе храма на стене находится мемориальная доска с надписью: «Строитель болярин Николай Матвеевич Чихачев скончался 1819 года 31 марта».

Строительство храма началось в 1790 году. Храм выстроен в стиле ампир, перекрыт шлемовидным куполом с голосниками, великолепно декорирован, имеет два придела в честь апостола Матфея и Параскевы Пятницы. Храм-ротонда построен под вдохновением от Иерусалимского храма, плиты под ногами и светильники, как в Иерусалимском храме, напоминают о Святой Земле.

Уникально устройство иконостаса, амвона, самого храма, который имеет шатровое покрытие, купол-шатер. В сводах купола храма вмурованы горшки-голосники, древнее устройство, поэтому акустика здесь идеальная, голоса священника и хора получают объем и величественность.

После революции родовой склеп Чихачевых в подцерковье был разорен. До нашего времени сохранилось захоронение Н. М. Чихачева. В конце 1990-х годов на могиле адмирала была установлена мемориальная плита из розового полированного гранита. Согласно постановлению Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 г. № 542 захоронение адмирала Н. М. Чихачева принято под охрану.

Двенадцатый морской министр, генерал-адъютант, адмирал, член Государственного совета, почетный член Конференции Николаевской морской академии, кругосветный путешественник, исследователь Амура и Татарского пролива Николай Матвеевич Чихачев родился 17 (29) апреля 1830 года в селе Добрывичи Новоржевского уезда Псковской губернии в семье отставного морского офицера и принадлежит к младшей ветви знаменитого рода.

Придя на флот в 1848-м году, Чихачев прошел все ступени от мичмана до адмирала (1892). Участник боевых действий на различных морских театрах. 2 мая 1865 года стал действительным членом, а 17 декабря 1894-го года избран почетным членом Императорского Русского географического общества.

Во время пребывания во главе Морского министерства (1888–1896) придерживался прогрессивных взглядов на развитие флота. При нем продолжалось строительство броненосных кораблей, усовершенствована организация службы. Занимал высокие посты в коммерческих и общественных организациях страны. Награжден множеством отечественных и зарубежных орденов. За время службы удостоился восьми монарших благоволений и благодарностей, семи высочайших душевных и искренних признательностей, трех высочайших рескриптов. Умер в Петрограде 2 (15) января 1917 года. Похоронен в с. Добрывичи, куда его тело было доставлено специальным царским поездом.

Именем Н. М. Чихачева названы мыс в Татарском проливе, остров в Корейском проливе, остров в Японском море. В Барнауле и Николаевске-на-Амуре в честь Чихачева названы улицы.

Источник: Псковская Лента Новостей