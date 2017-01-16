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Со списком легальных коллекторских агентств России можно ознакомиться на сайте ФССП

16.01.2017 09:36 ПЛН, Псков

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обнародовала на своем сайте перечень коллекторских агентств, на текущий момент в нем фигурирует 26 таких организаций.

Как заявили «Интерфаксу» в пресс-бюро ФССП, по результатам рассмотрения поступивших заявлений выдано 26 свидетельств, «соответствующие сведения внесены в государственный реестр».

Закон о коллекторах вступил в силу в РФ с 1 января 2017 года, для осуществления деятельности по взысканию участники рынка должны быть включены в государственный реестр, его ведет Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2016 года. Нормативный акт был принят Госдумой 21 июня 2016 года, одобрен Советом Федерации 29 июня 2016 года.

Закон распространяется только на физических лиц, в отношении индивидуальных предпринимателей нормы закона действовать не будут. При этом положения закона относятся только к взысканию просроченной задолженности, а не всех долгов.

Положения закона не распространяются на долги по жилищно-коммунальным услугам, в том числе по водо-, тепло- и газоснабжению, электроэнергии и обращению с отходами. Исключения составят случаи, если взыскание таких долгов будет передано кредитной организации или профессиональному взыскателю.

Право на взаимодействие с должником получили только кредитные организации и лица, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Пошлина за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр составит 100 тыс. рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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