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Жители Псковской области могут подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг во всех клиентских службах территориальных органов ПФР

16.01.2017 10:06 ПЛН, Псков

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, можно получить на сайте Пенсионного фонда по адресу pfrf.ru. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, то он использует логин и пароль, указанные при регистрации.
 
В случае если пользователь только начинает осваивать электронные способы получения государственных услуг и регистрируется на сайте gosuslugi.ru впервые, то ему для завершения процедуры регистрации необходимо подтвердить свою учетную запись.
Ранее это можно было сделать через «Почту России», филиалы Ростелекома и многофункциональные центры, теперь для удобства граждан подтверждение учетной записи гражданина, прошедшего регистрацию на портале госуслуг, осуществляют специалисты клиентских служб территориальных органов ПФР области.
 
Гражданам, прошедшим процедуры регистрации и подтверждения учетной записи на портале госуслуг, открывается доступ к «Личному кабинету гражданина» на сайте Пенсионного фонда России. Электронные сервисы ведомства значительно упрощают процесс получения пенсионных и социальных услуг, в ряде случаев делают личный визит в клиентскую службу необязательным либо сводят количество посещений к минимуму.  
 
Электронные сервисы ПФР постоянно расширяются. В настоящее время через сайт Пенсионного фонда можно: подать заявление на получение сертификата на материнский капитал и распоряжение его средствами; получить информацию о сформированных пенсионных правах; получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета; назначить пенсию, изменить способ ее доставки; подать заявление о назначении ЕДВ; получить информацию и заказать справку о размере пенсии и установленных социальных выплатах, а также выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи и ряд других услуг.

Источник: Псковская Лента Новостей



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