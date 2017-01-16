Жители Псковской области могут подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг во всех клиентских службах территориальных органов ПФР

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, можно получить на сайте Пенсионного фонда по адресу pfrf.ru. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, то он использует логин и пароль, указанные при регистрации.

В случае если пользователь только начинает осваивать электронные способы получения государственных услуг и регистрируется на сайте gosuslugi.ru впервые, то ему для завершения процедуры регистрации необходимо подтвердить свою учетную запись.

Ранее это можно было сделать через «Почту России», филиалы Ростелекома и многофункциональные центры, теперь для удобства граждан подтверждение учетной записи гражданина, прошедшего регистрацию на портале госуслуг, осуществляют специалисты клиентских служб территориальных органов ПФР области.

Гражданам, прошедшим процедуры регистрации и подтверждения учетной записи на портале госуслуг, открывается доступ к «Личному кабинету гражданина» на сайте Пенсионного фонда России. Электронные сервисы ведомства значительно упрощают процесс получения пенсионных и социальных услуг, в ряде случаев делают личный визит в клиентскую службу необязательным либо сводят количество посещений к минимуму.

Электронные сервисы ПФР постоянно расширяются. В настоящее время через сайт Пенсионного фонда можно: подать заявление на получение сертификата на материнский капитал и распоряжение его средствами; получить информацию о сформированных пенсионных правах; получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета; назначить пенсию, изменить способ ее доставки; подать заявление о назначении ЕДВ; получить информацию и заказать справку о размере пенсии и установленных социальных выплатах, а также выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи и ряд других услуг.

Источник: Псковская Лента Новостей