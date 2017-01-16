Сотни великолучан встречали ковчег с частицей святых мощей Серафима Саровского

15 января, в день преставления и второго обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца, по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия в Свято-Тихоновский собор города Великие Луки доставлен ковчег с частицей святых мощей великого угодника Божия Серафима Саровского.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукской епархии, ковчег доставил благочинный Невельского церковного округа, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Петр Нетреба.

Святыня была доставлена из Невеля, где пребывала для молитвенного поклонения верующих в Свято-Троицком кафедральном соборе с 4 января.

На паперти Свято-Тихоновский собора г. Великие Луки ковчег с частицей мощей преподобного Серафима Саровского встретил настоятель собора иерей Александр Кононенко и многочисленные прихожане. Приложиться к святыне и попросить святого старца о чудесной помощи пришли сотни великолучан.

Под колокольный звон ковчег торжественно внесли в собор и установили в центре храма. Перед святыней клириками собора был совершен молебен с чтением акафиста святому преподобному Серафиму. По окончании молебна состоялось помазание освященным елеем у мощей святого.

Ковчег с частицей мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца будет находиться в Свято-Тихоновском соборе г.Великие Луки с 15 по 22 января.

Храм открыт с 8.00 до 20.00. Ежедневно в 14.00 у святых мощей будут совершаться молебны. Адрес храма: г. Великие Луки, микрорайон «Дружба», ул. Гражданская, д. 18, кор. 1.

У прихожан храма имеется возможность заказать требы - молебны святому преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу, приобрести иконы с его изображением, масло, освященное на его мощах, а также литературу о жизни и духовных подвигах этого угодника Божия.

Источник: Псковская Лента Новостей