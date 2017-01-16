Дмитрий Шахов принял участие в совещании по вопросу соблюдения прав граждан, находящихся в местах лишения свободы

Уполномоченный по правам человека Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в ежегодном совещании в УМВД России по Псковской области. В работе совещания, которое вел врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Псковской области Леонид Бураковский, также приняли участие председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Виктор Иванов и его заместитель Наталья Васильева.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей Дмитрий Шахов, на совещании был заслушан ежегодный доклад начальника отдела организации охраны, конвоирования и содержания лиц, подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту УМВД по Псковской области Антона Перука о состоянии соблюдения прав граждан, находящихся в изоляторах временного содержания, расположенных в Псковской области, а также о работе по приведению в нормативное состояние указанных объектов. С отдельной информацией о планируемых расходах по капитальному и текущему ремонту выступил представитель тылового подразделения УМВД по Псковской области -начальник отдела Дмитрий Курач.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов проинформировал членов совещания об основных итогах проверок ИВС и требований, которые необходимо выполнить в целях обеспечения прав и свобод лиц, содержащихся в этих учреждениях. С докладом о деятельности общественной наблюдательной комиссии Псковской области выступил Виктор Иванов, который остановился на итогах проверок ИВС со стороны членов ОНК и рекомендациях, которые были высказаны в ходе этих выездных мероприятий.

По итогам совещания были утверждены планы по проверкам изоляторов временного содержания на 1 квартал 2017 года и рассмотрении жалоб граждан на условия содержания.

Источник: Псковская Лента Новостей