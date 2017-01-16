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Мамы с колясками в районной поликлинике проделывают кульбиты не хуже бабушки, которая ползла на рентген на четвереньках – жалоба на turchak.ru

16.01.2017 10:42 ПЛН, Псков

Губернатору Андрею Турчаку пожаловались на Псковскую районную поликлинику. Жалоба опубликована 14 января на сайте turchak.ru.

«Я мама трехмесячного малыша. Из города переехали в район, чтобы ребеночек рос на природе, дышал свежим воздухом, не болел. Но тут мы пришли в районную поликлинику и я была в ужасе! Во-первых, нет никаких пандусов. Чтобы зайти в поликлинику с коляской, мне нужен помощник, а подниматься не три ступени, а как на полноценный первый этаж. Бросать коляску на улице - не вариант. Дальше идем в регистратуру - она находится в подвале помещения, которое не ремонтировали лет 50-60. Там работают 4 окошка, одно из которых детское, а другие для взрослых людей, которые пришли в поликлинику с ОРВИ, гриппом и невесть чем еще. Как можно с  моим здоровым  мальчиком стоять там в очереди? Нет ни скамеек, ни стульев, чтоб дитё хотя бы положить, чтобы документы из сумки достать», - говорится в обращении.

«Кое-как разобравшись с регистратурой, идем к педиатру. Там очередь из 30! человек, очередь доходит часа через 2-3( напомню, что у меня 3ех месячный малыш, который кушает через 2-3 часа, как это возможно сделать? Нет ни комнат для кормления, ни даже туалета. Принимают только 2 врача. Пообщавшись с педиатром, я узнала, что они вдвоем обслуживают 6000 населения! Даже не знаю, просить ли у вас разделить поликлиники на взрослую и детскую (что было бы идеальным вариантом), но то, что поликлинике нужно расшириться - это факт», - написала автор обращения.  

«В поликлинику эту мы теперь ходим всей семьей - бабушка занимает очередь в 8 утра, муж помогает занести коляску. Я счастливая, потому что у меня такая помогающая семья и живем мы недалеко от Пскова, а как быть тем мамам, у которых дела обстоят иначе?», - спрашивает автор обращения.

«Сейчас как раз по телевидению показывают видео с бабушкой, которая ползла до рентгена на карачках. Так вот представьте, какие кульбиты проделывают мамы с колясками, которым некому помочь затащить их наверх. Прочитала ниже вопрос про бахилы. В нашей поликлинике о таком даже не слышали. Бахил нет, а врачи даже не смотрят», - написала автор обращения. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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