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Латвийская группа «Афтопортрет» выступит в рамках фестиваля «Добрый рок» 21 января в Пскове

16.01.2017 11:11 ПЛН, Псков

Очередной концерт пройдет 21 января в псковском IRON CLUB в рамках благотворительного фестиваля «Добрый рок». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, псковичей в этот вечер ждет первый в этом году сольный концерт латвийской группы «Афтопортрет».

Арт-рок группа «Афтопортрет» сформировалась в 2006 году. На протяжении долгого времени группа вела полузамкнутый образ жизни, играя для узкого круга слушателей и не участвовав в серьезных мероприятиях, пока не решили «пойти на свет». Вскоре группа периодически стала выступать на разных фестивалях и площадках Прибалтики. Спустя несколько лет, с 2014 года стали выезжать с концертами в Россию. Определенного стиля команда до сих пор не афиширует, сами музыканты иронически его называют «experimentauktyon-рок», ведь, несмотря на неоднократные замечания, на схожесть с группой Аукцыон, на фестивале «Гаркундель» Олег Гаркуша так же интерпретировал группу «Афтопортрет» как Балтийский АукцЫон.

На сегодняшний день группа активно участвует в различных фестивалях, благотворительных концертах и отборочных турах. Основное и любимое место обитания ансамбля - Санкт-Петербург. В 2016 году группа отметила свой 10 летний юбилей «DECEM»! Участники главной сцены фестиваля «ОКНА ОТКРОЙ 2016». В данный момент, группа работает над записью первого студийного альбома, на легендарной студии «Добролет». Дата выпуска альбома планируется на начало 2017 года. И Псков первым услышит новую программу коллектива.

Начало концерта в 20.00. Билеты можно приобрести в IRON CLUB по 250 рублей (предпродажа - 200 рублей, при предъявлении студенческого билета - 150). Справки телефонам 70-03-77 и 8 963 336 3526.

Сборы с концерта, за минусом расходов на организацию мероприятия, пойдут на очередной курс лечения маленькой Дарины Репиной в МЦ «Родник».

Источник: Псковская Лента Новостей



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