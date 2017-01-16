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Средняя пенсия россиян станет больше на 500 рублей

16.01.2017 11:24 ПЛН, Псков

В 2017 году средний размер страховой пенсии после того, как она увеличится на 5,8 процента, составит 13,7 тыс. рублей.

Сейчас средняя страховая пенсия в нашей стране - 13,2 тыс. рублей, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Как ранее сообщил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, в текущем году страховые пенсии по старости будут повышаться два раза - уже в следующем месяце, феврале, на 5,4 процента, а также в апреле еще на 0,4 процента, а всего - на 5,8 процента.

Социальные пособия тоже станут выше на 5,4 процента с 1 февраля. Речь идет о выплатах чернобыльцам, ветеранам, инвалидам, детских пособиях.

Также пенсионеры уже начали получать единовременную выплату в пять тысяч рублей. Деньги пришли уже 60 процентам получателей, сообщает «Российская газета».

Источник: Псковская Лента Новостей



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