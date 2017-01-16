Глава Пскова не понимает затягивания сроков в «деле Гавунаса»

Глава Пскова Иван Цецерский недоумевает по поводу сроков расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Псковского областного Собрания Михаила Гавунаса. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, во время встречи с главными редакторами псковских СМИ глава города ответил на вопрос, как он относится к размещенным в публичных местах Пскова плакатам с требованием передать дело Михаила Гавунаса в суд.

«Насколько я понимаю, решения суда по Михаилу Гавунасу нет. Сколько уже прошло? Пять лет? Тогда мне непонятно. Надо выносить решение или, если нет доказательной базы, оставить», - сказал Иван Цецерский.

Напомним, бывший заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, предприниматель Михаил Гавунас настаивает на скорейшей передаче в суд дела, по которому он является основным обвиняемым.

В конце 1990-х Михаил Гавунас занимал должность заместителя главы администрации Псковской области. После ухода из исполнительной власти он стал председателем совета директоров компании «Евро-Керамика». На протяжении десятилетия он переизбирался депутатом Псковского областного Собрания. В 2012 году его политическая деятельность закончилась скандалом – после представления прокуратуры коллеги досрочно прекратили его полномочия из-за наличия гражданства Израиля.

По версии следствия, Михаил Гавунас, занимая должность заместителя главы администрации Псковской области, организовал хищение доли государственного унитарного предприятия «Псковалко» в уставном капитале закрытого акционерного общества «Псковпищепром», причинив государству ущерб в сумме более 1 миллиарда рублей. Кроме того, Гавунасу инкриминируется использование заведомо подложного документа об отсутствии у него гражданства иностранного государства для подтверждения права участия в выборах депутатов Псковского областного собрания депутатов в 2011 году, а также подстрекательство к его подделке.

По мнению следствия, Гавунас причастен к легализации (отмыванию) имущества, приобретенного в результате совершения преступления (п. «б» ч.3 ст.174-1 УК РФ), на сумму свыше 1 миллиарда рублей путем перепродажи среди подконтрольных ему фирм незаконно выпущенных акций ЗАО «Псковпищепром», за счет которых им был получен контроль над этим предприятием.

Псковский городской суд в связи с объявлением в международный розыск постановил заочно избрать в отношении бывшего заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов Михаила Гавунаса меру пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Псковская Лента Новостей