Александр Машкарин уходит с должности начальника управления по связи и массовым коммуникациям в медиахолдинг

Александр Машкарин уходит с должности начальника государственного управления по связи и массовым коммуникациям Псковской области на пост директора медиахолдинга Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании администрации области сообщил губернатор Андрей Турчак.

Он отметил, что управление сокращается на 9 единиц. Перед Александром Машкариным стоит задача в ближайшее время сократить штатную численность медиахолдинга на 30%.

Глава региона подчеркнул, что данные изменения ни в коей мере не скажутся на работе управления, в котором на руководящих должностях остаются Юрий Колесников и Олег Добрынин.

Напомним, Александр Машкарин родился 1 июля 1978 года в г. Вильнюс Литовской ССР. В 2000 году окончил Псковский государственный педагогический институт, исторический факультет по специальности «учитель истории и общественно-политических дисциплин». В 2003 году являлся слушателем федерального класса Московской школы политических исследований.

С 1999 года работал в АНО «Центр социального проектирования «Возрождение» в должности «политический аналитик» (Псков). Занимался мониторингом и анализом региональных и местных СМИ, принимал участие в реализации ряда региональных общественно-политических и трансграничных проектов, принимал участие в создании сайта «Агентство политической информации «Навигатор». С 2000 года работал политическим обозревателем газеты «Псковская губерния».

С апреля 2005 по январь 2006 года был советником заместителя губернатора Псковской области.

С января по август 2006 года работал заместителем председателя комитета по Псковской области по молодежной политике и спорту - начальником отдела по молодежной политике. Участвовал в создании и деятельности Псковского регионального молодежного движения «Первый рубеж».

С 2006 года по 2009 год являлся главным редактором информационного агентства «Псковская Лента Новостей».

В июле 2008 года был избран председателем Ассоциации СМИ Псковской области.

С 2009 года - главный редактор государственного предприятия Псковской области «Редакция газеты «Псковская правда».

В 2011 году участвовал в деятельности Общероссийского народного фронта и баллотировался в депутаты Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва по списку партии «Единая Россия» (не избран).

В 2013 году назначен заместителем руководителя аппарата администрации Псковской области.

С 1 января 2015 года возглавил Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью Псковской области.

Женат, воспитывает троих детей.

Источник: Псковская Лента Новостей