Павел Тельнов занял место Валерия Яковлева на должности руководителя управления по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области

Павел Тельнов занял место Валерия Яковлева на должности руководителя управления по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании администрации сообщил губернатор Андрей Турчак.

Он напомнил, что 14 января Валерий Яковлев ушел с должности, но сообщил, что он займет вакансию советника губернатора на общественных началах.

Павел Тельнов занимал пост заместителя Валерия Яковлева, должное время работал в органах прокуратуры. «Нет никаких сомнений, что он справится с данной позицией», - отметил Андрей Турчак.

Валерий Яковлев родился 14 января 1952 года в деревне Дубровка Куньинского района Псковской области. В 1971-1973 годах проходил военную службу по призыву в Вооруженных Силах. В 1977 году окончил Высшую следственную школу МВД, в 1993 году - Академию МВД. С 1973 года работает в органах внутренних дел, прошел путь от слушателя Высшей следственной школы МВД до заместителя начальника управления - начальника следственного управления при УВД по Псковской области. В период с 1996 года по 2007 год неоднократно находился в служебных командировках на территории Чеченской Республики, ветеран боевых действий. 27 августа 2007 года указом президента Российской Федерации назначен начальником Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Псковской области. 1 июля 2011 года назначен руководителем управления специальных программ администрации Псковской области. Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 1998 года присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». В 2008 году присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

Источник: Псковская Лента Новостей