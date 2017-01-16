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Постановление о закреплении территорий Пскова за муниципальными детскими садами подписал Игорь Калашников

16.01.2017 12:32 ПЛН, Псков

Глава администрации Пскова Игорь Калашников подписал постановление о закреплении определенной территории города за муниципальными образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы дошкольного образования. Документ опубликован на официальном сайте муниципалитета и призван упорядочить комплектование дошкольных учреждений Пскова детьми.

Постановление вступает в силу с момента опубликования в муниципальной газете и в интернете.

С текстом документа можно ознакомиться ЗДЕСЬ>>>.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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