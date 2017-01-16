102 малокомплектные школы насчитывается в Псковской области

Перечень малокомплектных образовательных организаций на 2016-2017 учебный год утвержден в Псковской области. Соответствующий проект распоряжения, разработанный с целью финансового обеспечения малокомплектных общеобразовательных организаций, на заседании администрации Псковской области 16 января представил руководитель управления образования региона Александр Седунов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В перечень включены 102 общеобразовательные организации с общим количеством обучающихся 3651 человек. Количество учащихся в каждой из школ колеблется от 3 до 77 учеников. Александр Седунов подчеркнул, что сеть малокомплектных школ в регионе сложилась и из года в год практически не меняется.

На обеспечение затрат на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования малокомплектными общеобразовательными организациями средства предусмотрены в объеме субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ на 2017 год и составляют 207 652 тысяч рублей.

Деление позволит четко учитывать затраты, сеть малокомплектных сформирована и почти не меняется.

Источник: Псковская Лента Новостей