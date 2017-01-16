Жители Острова предложили вернуть улицам города исторические названия

Жители Острова предложили вернуть улицам города исторические названия. Об этом 16 января сообщил официальный сайт Островского района.

11 января 2017 года в Центре культуры «Юбилейный» состоялась встреча межведомственной рабочей группы с населением, проживающим в центральной части города Острова.

Рабочую группу представляли руководители органов местного самоуправления: первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская, глава администрации городского поселения «Остров» Сергей Леоненко, депутаты районного и городского Собрания депутатов, управляющей компании, ОМВД России по Островскому району.

В ходе встречи обсуждался широкий спектр вопросов, интересующих жителей города. Живой интерес вызвала тема тарифообразования за теплопотребление. Первый заместитель главы районной администрации дала развёрнутый ответ, касающийся расчётов и обоснованности единого тарифа МУП «Островские теплосети».

Также граждане высказали ряд претензий к организации ярмарки выходного дня на территории городского рынка, а также несанкционированной торговле мясной и молочной продукцией в необорудованных местах. По этим вопросам свои пояснения дал глава городского поселения Сергей Леоненко.

Среди злободневных проблем: поддержание порядка на придомовых территориях, ремонт автодорог, благоустройство городского парка, оборудование тротуаров, автобусных остановок и парковок для автомобилей, капитальный ремонт многоэтажек, газификация частного сектора, содержание старого городского кладбища, спил ветхих и аварийных деревьев.

Все поступившие замечания и предложения приняты к рассмотрению и будут взяты на контроль руководителями органов местного самоуправления.

От старожилов города, занимающих активную жизненную позицию, в адрес муниципалитета поступило предложение рассмотреть вопрос по возвращению улицам Острова их исторических названий, к которым привыкли коренные жители.

«Безусловно, эта инициатива заслуживает внимания и проработки. Остров отличается богатым культурно-историческим наследием, и для тех, кто любит свой город, знает цену его истории, участие в сохранении памятных традиций – веление души и благородный порыв. Мы можем это только всячески приветствовать.

Весь вопрос в том, что эта работа многосторонняя. Я думаю и убеждена, что она требует широкого общественного обсуждения и поддержки большинства жителей.

При этом нужно учесть и мнение островичей и необходимую оправданность. Если, например, сейчас улица носит имя какого-то иностранного деятеля, которое мало что говорит нынешнему поколению, это одно, а если улица переименована в честь освободителя островской земли, пролившего кровь и отдавшего жизнь за свободу и независимость нашей Родины, это принципиально другое.

Не исключено, что в процессе общественного обсуждения выразят свою позицию не только сторонники возвращения улицам города исконных названий, но и оппоненты. Ведь у нас ещё много нерешённых проблем, а только замена адресных знаков, дорожных указателей и переоформление документов потребует значительных бюджетных затрат. Наверняка часть жителей выскажется за то, чтобы имеющиеся финансы лучше задействовать на благоустройство города. Мы это тоже должны учитывать и соблюсти баланс интересов», - подчеркнула Юлия Колпинская.

Источник: Псковская Лента Новостей