Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в управляющей компании Опочецкого района

Прокуратура Опочецкого района Псковской области провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Управляющая компания «Технопром». Как сообщает сайт генеральной прокуратуры РФ, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в организации имеется задолженность по заработной плате в отношении 5 работников за период с апреля по сентябрь 2016 года в размере более 300 тысяч рублей.

Согласно данным бухгалтерской отчетности предприятие имело финансовую возможность выплаты заработной платы, но установленную обязанность не выполняло, перечисляя денежные средства на иные цели.

По материалам прокурорской проверки, направленным в следственные органы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации)

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей