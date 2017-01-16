Андрей Турчак с иронией упомянул случай с арендой «Ленд Крузера» Гизбрехта

Губернатор Псковской области Андрей Турчак с иронией упомянул случай с арендой «Тойоты Ленд Крузер» руководителя «Псковпассажиравтотранса» Александра Гизбрехта, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на заседании администрации 16 января руководитель государственного комитета по организации госзакупок Сергей Щербаков представил вниманию коллег постановления «О внесении изменений в отдельные акты администрации области». В частности, он отметил, что изменения сводятся к увеличению нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта. Так, максимальная цена на приобретение служебного легкового автотранспорта с 1 января увеличена с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей для лиц, замещающих государственные должности Псковской области, и с 800 тыс. руб. до 1 млн рублей для лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Псковской области категории «руководители». При этом, мощность указанных автотранспортных средств оставлена прежняя - не более 200 лошадиных сил и не более 150 лошадиных сил соответственно. Увеличение нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта продиктовано увеличением цен на рынке продаж легкового автотранспорта, пояснил он.

«Ну, это лучше, чем сдавать в аренду "Ленд Крузер" по 4 по 5 миллионов», - прокомментировал выступление губернатор Андрей Турчак.

Источник: Псковская Лента Новостей