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Объявлен сбор средств для погорельцев в Гдове

16.01.2017 13:16 ПЛН, Псков

Объявлен сбор средств для погорельцев в Гдове. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» соцсети «ВКонтакте».
 
 
Напомним, 13 января ночью в Гдове сгорел дом у молодой семьи Татьяны и Михаила Боровьевых. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы ноутбука.
 
 
Двоих маленьких детей родители успели выкинуть через окно на улицу в одном нижнем белье. Сгорело все. У семьи нет ни документов, ни одежды, ничего.
 
Помочь погорельцам можно, перечислив деньги на карточку № 42 76 51 00 12 48 19 71 (Боровьева Татьяна Евгеньевна). Телефон Татьяны +7-921-219-50-24, страница в «ВКонтакте» - https://vk.com/id21620460.

Источник: Псковская Лента Новостей



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