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Администрация Псковской области рекомендует главам районов рассмотреть вопрос о создании комиссий по регулированию социально-трудовых отношений

16.01.2017 14:29 ПЛН, Псков

Администрация Псковской области направила главам тех муниципальных образований, в которых не созданы трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, письмо с рекомендацией рассмотреть вопрос о создании таких комиссий и заключении соответствующих соглашений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, об этом говорится в ответе первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой на обращение председателя Псковского областного совета профессиональных союзов Ульяны Михайловой от 6 декабря 2016 года.
 
В письме первого вице-губернатора отмечается, что в соответствии со статьей 24 Трудового кодекса РФ к основным принципам социального партнерства относится не только добровольность принятия сторонами на себя обязательств (в связи с чем органы государственной власти области не вправе обязывать органы местного самоуправления муниципальных образований создавать трехсторонние комиссии и заключать трехсторонние соглашения в социально-трудовой сфере на территориально уровне), но и принцип содействия государства в укреплении и развитии социального партнерства на демократической основе. Исходя из этого органы государственной власти вправе рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов области создавать трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и заключать трехсторонние соглашения в социально-трудовой сфере на территориальном уровне.

Источник: Псковская Лента Новостей



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