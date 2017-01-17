74-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отмечают Великие Луки

74-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отмечают во вторник Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, в 11.00 на воинском мемориальном захоронении пройдет торжественный митинг с участием руководства города и депутатов Великолукской городской Думы, ветеранов и молодежи, представителей предприятий и общественности. В 12.00 цветы и венки будут возложены к Вечному огню, а также другим памятникам и памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной. В 13.00 в краеведческом музее (пл. Матросова, д.1) состоится открытие выставки «Фронтовой блокнот», на которой можно будет взглянуть на Великие Луки глазами военных корреспондентов.

Различные концерты и выставки, посвященные Дню освобождения, будут проходить в течение всей недели в различных учреждениях культуры. Так, 19 января ДК ЛК приглашает всех великолучан и гостей города на праздничный концерт, приуроченный к этой дате. Концерт начнется в 18.30, вход свободный.

Великолукская наступательная операция проводилась силами 3-й ударной армии, частью сил 43-й армии, других соединений и частей из состава Калининского фронта и резерва Ставки.

Противник оборонялся на хорошо подготовленных позициях. Первый рубеж немецкой обороны проходил в двух-трех километрах от Великих Лук. Второй рубеж включал окраины города и примыкавшие к ним населенные пункты. К обороне были приспособлены также многие здания в самом городе.

Операция началась 24 ноября, когда начали действовать передовые отряды советских войск. На следующий день в сражения вступили главные силы. Наступая в трудных условиях лесисто-болотистой местности, советские войска преодолели ожесточенное сопротивление противника и 28 ноября окружили его группировку в Великих Луках. Продолжив наступление, к 10 декабря они продвинулись на 25-30 км и на двух участках южнее и севернее Новосокольников перерезали железную дорогу, связывавшую немецкие группы армий «Север» и «Центр». Германское командование перебросило на великолукское направление нескольких соединений и предприняло попытки деблокировать окруженные в Великих Луках войска. В течение месяца противник наносил контрудары по флангам наступавших советских войск и в итоге смог на узких участках фронта продвинуться до 15 км и выйти на подступы к городу, однако соединиться с окруженной группировкой ему не удалось. Чтобы избежать кровопролития, советское командование через парламентеров передало начальнику немецкого гарнизона подполковнику фон Засу предложение о капитуляции. Оно было мгновенно отклонено, и советские войска перешли к ликвидации противника.

17 января 1943 года после тяжелых боев остатки 7-тысячного гарнизона были окончательно уничтожены, и Великие Луки были освобождены.

20 января 1943 года продолжавшаяся около 2 месяцев Великолукская операция закончилась. В общей системе стратегических действий, проводимых на западном и северо-западном направлениях, Великолукская операция сыграла большую роль. С ликвидацией великолукского плацдарма, за который ожесточенно бились немецкие войска, утратили свое значение демянский и ржевско-вяземский выступы.

Источник: Псковская Лента Новостей