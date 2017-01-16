Свыше 4,5 тысяч обращений в адрес главы Пскова обработано в 2016 году

За 2016 год в отдел делопроизводства, кадров и работы с обращениями граждан и организаций Псковской городской Думы, а также на сайт муниципального образования в адрес Главы города поступило около 4,5 тысяч обращений, из них больше половины касались сферы жилищно-коммунального хозяйства. Ни одно обращение, заявление, письмо не осталось без внимания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города: глава Пскова Иван Цецерский встречался с псковичами на приемах, выезжал на место для контроля, реагировал на обсуждения городских вопросов в социальных сетях.

Так, во время рабочего выезда на округ №5 весной 2016 года псковичи обратились к главе города с просьбой обустройства тротуара на улице Войсковой. К сентябрю работы были выполнены.

В июле жители одного из домов в районе Любятово обратились в адрес главы Пскова Ивана Цецерского и депутата Владимира Коваленко с пожеланием организовать на заросшем пустыре возле их дома спортивную площадку. В рамках своих полномочий руководитель муниципалитета помог подключить к решению вопроса управление городского хозяйства и благотворителей. Совместными усилиями заросшее поле было превращено в спортплощадку.

В середине декабря прошлого года в микрорайоне Псковкирпич в жилые дома была подана вода из новых очистных сооружений. Обращения от граждан по улучшению качества питьевой воды на данной территории в течение последних лет поступали в адрес депутата по округу №4 Сергея Гаврилова и главы Пскова Ивана Цецерского.

Глава города также помогал псковичам решить вопросы в сфере образования и социальной защиты, оплаты труда и занятости и других. Большой блок вопросов, связанных с благоустройством, был снят в ходе работы комиссии по осмотру объектов к Ганзе-2019, созданной Постановлением главы Пскова. За несколько месяцев комиссия обследовала все псковские дворы и общественные пространства, во время выездов псковичи обращались по насущным вопросам сферы ЖКХ, которые незамедлительно прорабатывались.

Напомним, что глава города Иван Цецерский проводит прием граждан по личным вопросам каждый второй четверг месяца, с 16 до 18 часов. Как депутат Псковской городской Думы, он также проводит прием граждан, проживающих на территории избирательного округа №5, каждый третий четверг месяца, с 17 до 19 часов, в Доме офицеров. Обратиться к главе города также можно на муниципальном сайте.

Источник: Псковская Лента Новостей