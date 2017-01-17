В 2016 году потребление электроэнергии в Псковской области увеличилось на 4,76 %

В 2016 году отпуск электроэнергии из сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» увеличился на 81,8 млн кВтч или на 4,76 % по сравнению с 2015 годом, составив 1 801,3 млн кВтч (в 2015 году - 1 719,5 млн кВтч). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

По данным Управления реализации услуг «Псковэнерго», увеличение объема потребления электроэнергии за отчетный период наблюдалось по всем уровням напряжения и категориям потребителей, кроме промышленных предприятий с присоединенной мощностью до 670 кВт.

Снижение потерь электроэнергии в сетях при передаче электроэнергии в относительном выражении составило 0,19%. В рамках работы по снижению потерь электроэнергии энергетики осуществляли проверки и рейды по пресечению неучт ённого потребления элек троэнергии. Безучетное и бездоговорное потребление энергии является одним из факторов риска нарушения электроснабжения , так как при самовольном подключении снижается напряжение в сети и ухудшается качество электроэнергии по всем параметрам.

Источник: Псковская Лента Новостей