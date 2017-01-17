Праздничный вечер, посвященный годовщине освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков, состоялся 16 января

Праздничный вечер, посвященный 74-й годовщине освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков, состоялся 16 января в ДК ЛК. Он открылся выступлением главы города Николая Козловского, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

«Сегодня мы отмечаем День героического освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков. В ходе ожесточённых и кровопролитных боёв враг был изгнан с великолукской земли, а сложнейшая военная операция, которая вошла в летопись Великой Отечественной войны как «малая Сталинградская битва», увенчалась победой», – отметил Николай Козловский. Глава города подчеркнул, что за 485 дней оккупации цветущий город превратился в груду развалин. Были разрушены все предприятия, уничтожено коммунальное хозяйство и стерты с лица земли практически все здания.

«Поэтому по праву подвигом можно назвать не только освобождение города, но и восстановление его из руин. В короткое время на месте пепелищ выросли промышленные объекты, дома, школы, больницы, культурные учреждения», – сказал Н. Козловский.

Благодаря труду великолучан Великие Луки на протяжении многих лет являются индустриальным городом Псковской области. Великолукская промышленность - это порядка четырех десятков крупных и средних предприятий, значимых не только для экономики города и области, но и для экономики России. Кроме того, сообщил Николай Козловский, ведутся переговоры о возможности строительства новых предприятий, в том числе предприятий по производству панелей для мебели, завода газопереработки, завода по изготовлению точного инструмента и других.

Глава города напомнил об успехах, которых удалось добиться за последние годы. Так, в сфере образования ликвидирована очередь в детские сады для детей от 3-х лет путем открытия дополнительных групп, капитальному ремонту дошкольных отделений и открытию новый корпусов детских садов. Сейчас решается вопрос в сфере общего образования по ликвидации в школах города второй смены. В этом году планируется построить новую школу в районе ул. Заслонова и капитально отремонтировать здание школы № 6.

В дни празднования юбилея города состоялось торжественное открытие после капитального ремонта школы № 13, которая теперь является одной из лучших и современных школ региона.

Для привлечения в город молодых специалистов учреждена награда «Дебют», которая присуждается молодым специалистам. Кроме того, педагогам нашего города выделяется служебное жильё: в течение последних четырех лет им предоставлено 17 квартир.

В сфере спорта открыты новые спортивные комплексы, сейчас на стадии реализации находится строительство компанией «Газпром инвестгазификация» физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном, строительство которого планируется начать в ближайшее время. Обновлена инфраструктура великолукской академии физической культуры. После капитального ремонта вновь открыт плавательный бассейн.

Начались работы по строительству Центра по подготовке велосипедистов с велодорожкой длиной 5 км, различными площадками, в том числе универсальной для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол и др. В зимнее время велодорожку планируется использовать для активного отдыха великолучан, а также для занятий лыжным спортом, а в летнее время на велодорожке также смогут тренироваться представители вышеуказанных видов спорта.

Все это, как отметил глава города, позволяет великолукским спортсменам показывать высокие результаты на соревнованиях не только регионального, но и всероссийского уровня. Не менее важно и то, что все больше великолучан приобщаются к здоровому образу жизни.

«А для того, чтобы в случае необходимости великолучане могли получить качественную медицинскую помощь, мы уделяем отдельное внимание объектам здравоохранения», – подчеркнул Н. Козловский. В городе действует сосудистый центр, введен в эксплуатацию центр гемодиализа, модернизирована станция переливания крови. Капитально отремонтирована поликлиника № 1, детская городская больница, хирургическое отделение на ул. Пушкина.

Все это благоприятно сказывается на демографической обстановке в городе, с каждым годом растет рождаемость.

Также в приоритете городской власти - духовное развитие, сохранение культурных традиций и ценностей. В настоящий момент подходят к заключительному этапу работы по реконструкции здания и техническому переоснащению драматического театра, окончание работ намечено на август 2017 года. На земляной крепости выполнен комплекс работ по реставрации с учетом современного использования. Важным событием среди мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи стало открытие Аллеи Героев Воинской Славы, которое состоялось в 2014 году. На Аллее представлены 24 стелы с именами Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы, родившихся или длительно проживавших в городе Великие Луки или в Великолукском районе. В их числе – наши знаменитые земляки, маршал Победы Константин Рокоссовский и крестьянин Матвей Кузьмин, повторивший подвиг Ивана Сусанина.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства строятся новые дома с благоустроенными квартирами, продолжается строительство путепровода, реализуется программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, ремонтируются дороги. В рамках перспективного развития транспортной инфраструктуры города был реконструирован мост через реку Лазавица по ул. Мурманская. Теперь это полноценный автомобильный мост с двумя полосами и с пешеходными тротуарами. Кроме того, он отремонтирован с тем, чтобы стать частью объездной дороги, выводящей прямо на ул. Дружбы.

Построены новые линии уличного освещения, выполнены работы по реконструкции городских скверов. Новый облик приобрели 10 скверов. Обустроен новый сквер для горожан на ул. Холмской.

Проведены комплексные мероприятия по программе «Чистая вода», в рамках которой ремонтировались городские водоводы, в том числе капитально отремонтировано 8 километров кольцевого водовода. Проведена очистка скважин для забора воды, вместо устаревшего и небезопасного хлорирования теперь применяются современные технологии. В результате не только повысилась надежность систем водоснабжения, но и заметно улучшилось качество воды. А качественная вода – здоровье великолучан.

«В основе достижений сегодняшнего дня – подвиг тех, кто отдал свое здоровье в годы Великой Отечественной войны, кто работал, восстанавливая народное хозяйство. Многие из них находятся сегодня в этом зале. И от своего имени, от имени всех депутатов великолукской городской думы я хочу выразить безграничную благодарность нашим уважаемым ветеранам. Низкий вам поклон и вечная слава за ваш ратный и трудовой подвиг, за вашу жизнь, которая всегда будет служить примером для молодежи! – сказал Н. Козловский. – А мы, со своей стороны, сделаем все возможное для того, чтобы город рос и развивался, становился лучше, уютнее, комфортнее, чтобы в нем продолжались добрые традиции, заложенные нашими отцами и дедами».

От имени депутатов Псковского областного Собрания с праздником присутствующих поздравил заместитель председателя регионального парламента Валентин Каленский.

«Великие Луки по праву считаются южной столицей Псковской области, - отметил он. – И это подтверждается не только геополитическим расположением города, но и трудом великолучан, которые вносят большой вклад в развитие своего города и нашей псковской земли. В прошлом году Великие Луки отмечали 850-летие. За эти годы город и его жители прошли непростой исторический путь. Сегодня, возвращаясь в самые тяжелые для нашей страны годы Великой Отечественной войны, можно с уверенностью сказать, что жизни за освобождение города были отданы не напрасно. Те успехи, которых добились великолучане, свидетельствуют о том, что никакие внешние воздействия в виде санкций не могут остановить развитие предприятий и города, который живет полноценной жизнью».

Почетный гражданин города, генерал армии Юрий Якубов в своем выступлении вспомнил героические страницы истории освобождения города и связанные с ними имена К. К. Рокоссовского, Александра Матросова, военачальников советской армии. «Сегодня мы преклоняемся перед ратным подвигом солдат, защитников Отчизны, - сказал он. - Низкий поклон и вечная память всем тем, кто мужественно вынес на своих плечах все тяготы военного времени, кто поднял из руин наш город». Юрий Николаевич пожелал городу дальнейшего развития и процветания, а его жителям – счастья, добра и мирного неба над головой. Также он вручил памятный нагрудный знак «75 лет битвы за Москву» ветерану Ивану Александрову.

От лица старшего поколения к присутствующим обратился председатель городского совета ветеранов войны и труда, Почетный гражданин города Валентин Афанасьев. Он сказал, что сейчас перед ветеранами стоит большая задача по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. К сожалению, отметил он, сейчас предпринимаются попытки переписать и фальсифицировать историю. «Мы должны рассказать и доказать историческими документами, что фашистскую Германию победил советский народ, что он принес мир и свободу не только родной земле, но и в Европу, - подчеркнул В. Афанасьев. – Этот подвиг забыть нельзя».

От имени великолукской епархии с приветственным словом к участникам вечера обратился иерей Александр (Петряков). Он передал благословение епископа Великолукского и Невельского Сергия и напомнил, что именно вера – источник неиссякаемой силы нашего народа.

Церемония награждения и чествования открылась с поздравлений, которые глава города Н. Козловский передал Почетному гражданину города Ю. Якубову в связи с недавним награждением его высокой государственной наградой – орденом Почета Российской Федерации.

«Вы прошли славный путь служения Российским Вооружённым Силам, на протяжении многих лет доблестно исполняли свой долг по защите рубежей нашей Родины, проявляя мужество, боевую закалку и профессионализм, - подчеркнул Николай Козловский. – Сегодня, являясь Почётным гражданином города Великие Луки, Вы активно поддерживаете связь с родным городом, участвуете в общегородских мероприятиях, подаете замечательный пример патриотизма и доблестного служения Отечеству подрастающему поколению великолучан».

Затем глава города вручил памятные медали «Великие Луки — город воинской славы». Напомним, что эта награда была утверждена великолукской городской думы в 2013 году. Она вручается за стойкость, мужество и героизм при исполнении воинского или служебного долга, а также за личный вклад в развитие социокультурной и общественно-политической жизни, образования и здравоохранения, других сфер жизнедеятельности Великих Лук. В этот вечер памятными медалями были награждены педагоги, врачи, ветераны боевых действий, представители сферы спорта, жилищно-коммунального хозяйства и другие заслуженные люди.

С ответным словом от имени награжденных выступил ветеран боевых действий в Афганистане, президент Холдинговой компании «Великолукский агропромышленный комплекс» Виктор Куликов. Он поблагодарил главу города, администрацию и великолукскую городскую думу за неизменную заботу и внимательное отношение к ветеранам и ветеранским организациям, за тот труд, который проводится по увековечиванию памяти героев, освобождавших Великие Луки.

После традиционной общей фотографии на память перед гостями вечера выступили лучшие творческие коллективы города – исполнитель Глеб Нестеров, хореографический ансамбль «Феникс», вокальный ансамбль «Традиция», камерный хор «Кант», образцовый хореографический коллектив «Жемчужина», народный молодежный театр «Трубадур», народный коллектив – мужской хор ветеранов войны и труда и многие другие артисты, подарившие зрителям истинное удовольствие и хорошее настроение.

«День освобождения города для нас, ветеранов, - очень важный праздник, - поделилась своими впечатлениями от вечера Светлана Ильяшевич, общественный советник главы города, руководитель ветеранского клуба «Светлана». – Участники нашего клуба – дети войны, и каждый год в этот день мы вспоминаем события военной поры, кто-то помнит, как освобождали город, кому-то об этом рассказывали родители». Кроме того, отметила С. Ильяшевич, члены клуба ведут большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, встречаются со школьниками и молодежью. «На таких встречах я всегда говорю о нашем городе, как он героически выстоял в Великую Отечественную войну, и не только выстоял, но и спас Сталинград, оттягивая на себя вражеские дивизии. Поэтому Великие Луки по праву называются «малым Сталинградом», - подчеркнула она.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню освобождения города, продолжатся сегодня, 17 января. В 11.00 на воинском мемориальном захоронении пройдет торжественный митинг с участием руководства города и области, депутатов Великолукской городской Думы, ветеранов и молодежи, представителей предприятий и общественности. В 12.00 цветы и венки будут возложены к Вечному огню, а также другим памятникам и памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной, а затем в краеведческом музее (пл. Матросова, д.1) состоится открытие выставки «Фронтовой блокнот», на которой можно будет взглянуть на Великие Луки глазами военных корреспондентов.

Источник: Псковская Лента Новостей