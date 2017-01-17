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СПЧ предлагает сажать мэров за отказ в жилье детям-сиротам

17.01.2017 09:08 ПЛН, Псков

В феврале пройдет рабочее совещание Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минобразования, Минэкономразвития и столичных чиновников, которые обсудят инициативу Совета по правам человека при президенте (СПЧ) по введению наказания для чиновников вплоть до мэров городов за отказ детям-сиротам в жилье, которое положено им по закону.

Член СПЧ Евгений Бобров заявил «Известиям», что Совет предложит правоохранительным органам привлекать чиновников и сажать под административный арест в связи с отказом в предоставлении жилья.

За 2014-2015 годы в Москве было оспорено около 90 решений комиссии по обеспечению жильем сирот. Случаев неправомерного отказа в жилье гораздо больше, не все из них зарегистрированы. Эксперты сообщают, что чаще всего детей пытаются вернуть в прежние семьи. К лишенным родительских прав родителям, которые проживают в несоответствующем нормативам жилье или подселили совершенно посторонних лиц.

Несмотря на то, что суды, как правило, занимают сторону сирот, это не оказывает должного влияния на проблему из-за нерасторопности чиновников в исполнении постановлений.

«И за нарушения закона, и за неисполнение решений судов законодательство вполне позволяет сажать чиновников под административный арест, - пояснил «Известиям» Евгений Бобров. - Я считаю, что иногда есть основания привлекать их и к уголовной ответственности - порой в их действиях можно найти состав преступления».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Мэров предложили сажать на 15 суток за нарушения прав сирот.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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