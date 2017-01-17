Процедуру банкротства граждан предлагают упростить

Как рассказал «Известиям» федеральный чиновник, знакомый с ходом подготовки законопроекта, документ позволит существенно сократить издержки. Факт подготовки этой инициативы подтвердили в МЭР, а Минфин уже заявил о готовности поддержать ее. В то же время юристы отнеслись неодобрительно, так как нововведение грозит лишить их клиентов.

Нынешнее законодательство предполагает, что по долгам можно не платить, имея задолженность более полумиллиона и срок просрочки по кредиту в три месяца. В то же время сам процесс признания банкротства проходит при участии юридических посредников и обходится недешево.

«Процедура стоит в районе 150 тыс. рублей. Понятно, что это очень дорого. Поэтому Минэкономразвити я предусмотрело, что в ряде случаев человек сможет не нанимать арбитражного управляющего и получит возможность банкротиться за свой счет », - рассказал «Известиям» федеральный чиновник.