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До трех лет лишения свободы грозит опочанину, который незаконно прописал у себя в квартире троих украинцев

17.01.2017 09:05 ПЛН, Псков

Житель Опочецкого района подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что 8 ноября 2016 года подозреваемый по просьбе своих знакомых осуществил постановку на учет троих граждан республики Украина с указанием адреса своей квартиры как места пребывания на территории Российской Федерации, не имея намерения предоставлять им жилое помещение для проживания.

Санкция ст. 322.3 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей



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