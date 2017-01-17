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Глава Пскова поздравил великолучан с Днем освобождения города

17.01.2017 09:22 ПЛН, Псков

Сегодня, 17 января, в Великих Луках отмечают День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Глава Пскова Иван Цецерский поздравил великолучан с праздником, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков». 
 
«Подвиг наших земляков и соотечественников, отвоевавших в боях свободу и независимость нашей Родины - поистине бессмертен. Он неподвластен времени, как безгранична и наша благодарность тем, кто совершил его, проявив подлинный патриотизм, беспримерное мужество и несокрушимость духа», - отметил руководитель областного центра.
 
Отдельные слова благодарности Иван Цецерский адресовал великолучанам, которые отстраивали город после войны, восстанавливали его из руин и добивались впечатляющих результатов во всех сферах жизни. «Благодаря победам, большим и малым, в Великой Отечественной войне мы понимаем, что главное - это видеть свой город и Родину свободной, хранить семью, любить родных и близких», - подчеркнул глава Пскова, пожелав, чтобы имена и подвиги наших земляков были символом несгибаемой воли людей земли псковской.

Источник: Псковская Лента Новостей



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