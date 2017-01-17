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92% россиян уверены в способности армии защитить страну

17.01.2017 09:41 ПЛН, Псков

Вооруженные Силы России (ВС РФ) в состоянии защитить страну и ее граждан при возникновении угрозы, так считает 92% россиян. Об этом во вторник, 17 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
 
Согласно его результатам, сомнение в этом высказали только три процента опрошенных. 76% считают, что за последние 2-3 года боеспособность российской армии повысилась, и только два процента озвучили противоположную точку зрения.
 
Три четверти респондентов заметили влияние ВС РФ на развитие экономики, 70% полагают, что армия оказывает влияние на жизнь россиян.
 
22 декабря 2016 года на расширенном заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день Россия сильнее любого потенциального агрессора. Вместе с тем он подчеркнул, что нельзя позволить себе расслабиться ни на минуту, «допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск». В этом случае, по словам Путина, «ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий».

Источник: Псковская Лента Новостей



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