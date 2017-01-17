Более 900 несанкционированных проходов в ограждениях железнодорожного пути ликвидировано в 2016 году на ОЖД

В 2016 году в границах Октябрьской магистрали работниками путевого хозяйства было устранено более 900 проломов в ограждениях железнодорожного пути. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций ОЖД, ограждения установлены на участках Санкт-Петербург – Москва и Санкт-Петербург – Бусловская, где организовано скоростное и высокоскоростное движение. Металлические и бетонные конструкции расположены вдоль пути для недопущения прохода людей и животных в зону движения поездов. Однако правонарушители совершают проломы в ограждениях, мотивируя свои поступки желанием сократить путь и пересекать железнодорожную дорогу в удобном, на их взгляд, месте. Зачастую такие поступки приводят к тяжёлым травмам и смерти человека, нарушившего правила. Подобные действия не только подвергают опасности жизнь и здоровье людей, но и наносят большой материальный ущерб железной дороге, которая вынуждена восстанавливать заграждающие конструкции.

Кроме того, в прошедшем году в зоне ответственности Октябрьской железной дороги для обеспечения безопасности пассажиров на платформах и при переходе через железнодорожные пути было отремонтировано 30 пешеходных переходов и настилов, улучшена освещенность на 1,5 тыс. платформ. На станциях и перегонах установлено порядка 3 тыс. знаков безопасности. С целью улучшения видимости поездов обновлено 710 флюорисцентных полос на лобовой части моторвагонного подвижного состава. Около 1,5 тыс. памяток-стикеров с правилами поведения на железной дороге размещены в пригородных электропоездах. Всего за прошедший год на технические мероприятия по предотвращению случаев непроизводственного травматизма на территории магистрали затрачено свыше 8 млн рублей.

В 2016 году работниками ОЖД проводилась постоянная воспитательно-профилактическая работа с несовершеннолетними. Более 6 тыс. писем о необходимости проведения профилактической работы по безопасному поведению граждан на железной дороге направлены в учебные заведения, органы местного самоуправления и администрации. Состоялось порядка 4 тыс. лекций. Совместно с сотрудниками ЛОВД проведено 2 тыс. рейдов по предотвращению спуска с платформ и переходов через железнодорожные пути в неположенных местах. Распространено и выпущено более 6,5 тыс. памяток по безопасности граждан на железнодорожном транспорте.

Благодаря регулярной профилактической работе, в зоне ответственности дороги сформировалась устойчивая тенденция к сокращению числа случаев травмирования граждан на объектах транспортной инфраструктуры. В 2016 году количество несчастных случаев уменьшилось на 10% по сравнению с 2015 годом.

Тем не менее, отсутствие личной культуры безопасности, умышленное пренебрежение правилами остается основной причиной случаев травмирования граждан железнодорожным транспортом. Так, в границах Октябрьской магистрали в прошедшем году пострадал 251 человек, 166 из них погибло. В том числе 19 несовершеннолетних, 7 из которых погибло.

Октябрьская железная дорога призывает соблюдать правила личной безопасности при нахождении на инфраструктурных объектах, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье.

Источник: Псковская Лента Новостей