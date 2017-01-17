Более 7,5 тысяч человек составляют численность добровольных пожарных в Псковской области

На сегодняшний день в целях улучшения противопожарной защиты населения Псковской области на территории области создано 143 подразделения добровольной пожарной охраны, на вооружении которых имеется 103 единицы техники. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, численность добровольных пожарных Псковской области составляет 7650 человек.

Все подразделения добровольной пожарной охраны включены в расписания выездов местных пожарно-спасательных гарнизонов.

Благодаря своевременному реагированию членов ДПО на пожары и профессиональной помощи, оказываемой ими подразделениям ГПС при тушении пожаров в сельской местности, удается не допускать в большинстве случаев развития пожара до крупных размеров.

Стать членом добровольной пожарной охраны может каждый человек, достигший 18-летнего возраста: первоначально он будет заниматься профилактикой пожаров, а после учебы и сдачи нормативов - помогать профессиональным пожарным в борьбе с огнем.

Источник: Псковская Лента Новостей