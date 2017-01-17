Сегодня: Вторник, 17 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Легкий переход Полититоги года Для экономных мам Виртуальные игры в Пскове Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта «Отпечаталось в сердце»: фразы, которые запомнились в 2016-м Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера
Полиция напоминает, как сэкономить при оформлении загранпаспорта

Полиция напоминает, как сэкономить при оформлении загранпаспорта

Полиция напоминает, как сэкономить при оформлении загранпаспорта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 1 января 2017 года вступили в силу...36



Более 7,5 тысяч человек составляют численность добровольных пожарных в Псковской области

17.01.2017 10:24 ПЛН, Псков

На сегодняшний день в целях улучшения противопожарной защиты населения Псковской области на территории области создано 143 подразделения добровольной пожарной охраны, на вооружении которых имеется 103 единицы техники. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, численность добровольных пожарных Псковской области составляет 7650 человек. 
 
Все подразделения добровольной пожарной охраны включены в расписания выездов местных пожарно-спасательных гарнизонов.
 
Благодаря своевременному реагированию членов ДПО на пожары и профессиональной помощи, оказываемой ими подразделениям ГПС при тушении пожаров в сельской местности, удается не допускать в большинстве случаев развития пожара до крупных размеров.
 
Стать членом добровольной пожарной охраны может каждый человек, достигший 18-летнего возраста: первоначально он будет заниматься профилактикой пожаров, а после учебы и сдачи нормативов - помогать профессиональным пожарным в борьбе с огнем.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31