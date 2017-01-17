Псков подвел итоги международных отношений в 2016 году

За прошедший год псковичи приняли участие в 54 мероприятиях международного уровня в сфере культуры, 23 - в сфере молодежной политики, 23 - в спорте, 17 проектов реализовано в сфере общего образования, 53 - в сфере высшего образования. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», в рамках Ганзейского движения осуществлено 12 мероприятий.

2016 год - юбилейный год в партнерских отношениях с финским городом Куопио. В июле состоялся визит финской делегации под руководством вице-мэра г-на Вяхякангаса, в сентябре псковичи с ответным визитом посетили Куопио и приняли участие в работе финско-русского торгового семинара, а также в праздничных мероприятиях, посвященных 50-летию партнерства.

В начале 2016 года между городом Псковом и Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь был подписан протокол о намерениях о сотрудничестве в области проектирования и строительства. Согласно этому документу в течение года состоялось несколько рабочих встреч с участием главы города Ивана Цецерского. В строительной сфере в настоящее время развитие сотрудничества между Республикой Беларусь и Псковом набирает обороты.

Традиционно глава города вместе с губернатором области принял участие в торжественных мероприятиях накануне Дня Победы в Риге.

2016 год отмечен также наращиванием сотрудничества с породненным городом Тарту (Эстония). В мае состоялся запланированный визит официальной делегации из Тарту под руководством мэра г-на Урмаса Клааса. В 2016 году в Пскове состоялся концерт танцевального коллектива «Duende» из Тарту, состоящего из 90 человек. В конце октября Псков посетила делегация тартуских предпринимателей во главе с заместителем мэра Тарту г-ном Суворовым, в ходе визита обсуждались возможные совместные проекты в экономической сфере.

В 2016 году на новый уровень вышли партнерские отношения с немецким городом Нойс. В связи со вступлением в должность в мае Псков с трехдневным визитом посетил новый бургомистр Нойса г-н Райнер Бройер. Ответный визит главы города Пскова состоялся в сентябре. В ходе этих двух визитов были обсуждены реализованные проекты, планы и перспективы дальнейшего сотрудничества.

В 2016 году город Псков отметил 25-летие сотрудничества с общественно-полезным Союзом «Инициатива Псков в Евангелической церкви Рейнланда». В рамках праздничных мероприятий состоялись два круглых стола, в первом - в Риге - были затронуты вопросы добрососедского отношения в приграничных регионах и совместных проектов на приграничной территории. Второй круглый стол состоялся в Пскове. В нем приняли участие представители органов власти и организаций, которые на протяжении 25 лет сотрудничали с «Инициативой Псков».

В прошлом году состоялись две встречи заместителя главы города Пскова Игоря Сиротина с Генеральным консулом Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге г-ном Хансом Весселингом. На встречах в том числе обсуждался вопрос планирования в следующем году 30-летия отношений с породненным городом Неймегеном.

В ноябре были официально открыты 2 программы приграничного сотрудничества - «Россия-Латвия 2014-2020» и «Россия - Эстония 2014-2020». Город Псков находится на программной территории и может выступать в качестве партнера приграничных проектов. Так, МП «Горводоканал» и администрация города Пскова уже являются партнерами 3 крупномасштабных проектов: «Общее Чудское озеро-2/Сommon Peipsi-2» (установка аэротенов, с Эстонией; общий бюджет партнера составит 1 700 000 евро), «Чистая вода» (строительство подземного водозабора на 30 000 м3, с Латвией; общий бюджет партнера составит - 3 788 000 евро), а также проект по сохранению культурного наследия в России и Латвии, в рамках которого будут производиться работы по реконструкции Дома Беклешова (ул. Георгиевская, д.4.) - первого здания Губернской мужской гимназии, датируемого началом XIX века. Общий бюджет партнера по данному проекту составит 688 000 евро.

Софинансирование администрацией города Пскова по проектам составит 10% от общего бюджета.

В 2016 году в рамках подготовки к проведению 39 Международных Ганзейских дней Нового времени состоялось двенадцатое заседание организационного комитета по участию Пскова в Ганзейском движении в 2014 - 2020 гг., концепция Ганзейских дней в Пскове была представлена главой города Иваном Цецерским на заседании регионального оргкомитета, а также на первом заседании Федерального оргкомитета под руководством заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец.

В рамках городской универсальной выставки Псков-Экспо 2016 был организован «Ганзейский участок», а также состоялся форум «Ганза - как вектор развития бизнеса в Псковском регионе». Проведен IV медиа-конкурс «Ганза - связь времен» с международным участием.

Город Псков был представлен на 36-х Международных Ганзейских днях в Бергене (Норвегия) и на 6 Русских Ганзейских днях в Твери.

В 2016 году при Псковской городской Думе был создан комитет по предпринимательству, инвестиционной деятельности и Ганзейскому движению, первое заседание которого состоялось в ноябре 2016 года. На заседании была подробно рассмотрена схема праздничного пространства 39-х Международных ганзейских дней в Пскове в 2019 году.

Источник: Псковская Лента Новостей