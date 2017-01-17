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Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с управляющим отделением Пенсионного фонда по Псковской области Натальей Мельниковой

17.01.2017 13:04 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Сегодняшний гость студии - управляющий отделением ПФР по Псковской области, депутат Псковского областного Собрания Наталья Мельникова.

Правительство обнародовало проект постановления, утверждающего размеры индексации страховых пенсий с 1 февраля 2017 года. Согласно документам, индексация в этом году будет проведена строго в зависимости от размеров инфляции за 2016 год, как и предусмотрено в пенсионном законодательстве.

В результате увеличения средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров увеличится на 384 рубля, при этом пенсия по старости возрастет в среднем на 400 рублей, по инвалидности - на 160 рублей, по случаю потери кормильца - на 315 рублей.

Кроме того, больше половины пенсионеров, 60 процентов, уже получили пять тысяч рублей - единовременную выплату, сообщают в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Выплаты начались после праздников и закончатся к концу месяца. Всего деньги получат более 40 миллионов человек. В том числе и те, кто получает не только страховую пенсию, но и, например, военную. В тоже время, продолжаются дискуссии об увеличении пенсионного возраста.

Какие изменения ждут пенсионеров Псковской области в этом году и почему размер выплаты материнского капитала решено «заморозить»? Подробнее об этом - в сегодняшнем выпуске.

Вопросы Наталье Мельниковой можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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