Сегодня: Вторник, 17 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Виртуальные игры в Пскове Полититоги года Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта Легкий переход Для экономных мам Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера «Отпечаталось в сердце»: фразы, которые запомнились в 2016-м
Полиция напоминает, как сэкономить при оформлении загранпаспорта

Полиция напоминает, как сэкономить при оформлении загранпаспорта

Полиция напоминает, как сэкономить при оформлении загранпаспорта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 1 января 2017 года вступили в силу...36



В Великих Луках изъяты две банкноты с признаками подделки

17.01.2017 10:32 ПЛН, Псков

В финансовом учреждении и одном из торговых предприятий Великих Лук изъяты поддельные тысячерублевая и пятитысячная купюры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в связи с этим полиция напоминает гражданам о порядке действий при выявлении фальшивых денежных знаков.
 
Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра.
 
Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление.
 
Если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку).
 
Ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции.
 
В случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации.
 
Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать ее вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31