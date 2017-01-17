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До конца недели можно подать заявку на кулинарный конкурс «Сытый студент»

17.01.2017 10:41 ПЛН, Псков

До конца недели еще можно подать заявку на кулинарный конкурс «Сытый студент». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского молодежного центра, сам конкурс состоится 25 января в ресторане «Hansa». 
 
 
Участниками кулинарного поединка могут стать студенты средних и высших учебных заведений. Количество участников ограничено вместимостью помещения, поэтому стоит поторопиться - набор ведется до 10 команд по 4 человека в каждой.
 
Кулинарные соревнования «Сытый студент» стали уже традиционным мероприятием, посвященным дню студента. Конкурс дает возможность студентам проявить свои кулинарные способности, смекалку и фантазию. Кроме того, уже второй год подряд мероприятие посвящено предстоящим в 2019 году Ганзейским дням и проводится для привлечения молодежи к Ганзейскому движению.
 
Команды должны приготовить блюдо на средневековый лад из определенного заранее, но совсем не стандартного набора продуктов (со списком можно ознакомиться в Положении конкурса). На все это ребятам дается 30 минут. Готовые блюда должны соответствовать тематике «Лучший ганзейский шедевр» и будут оцениваться жюри по таким критериям как вкусовые качества, эстетика оформления и подача кулинарной композиции.
 
Организацию и проведение конкурса обеспечивает МБУ «Псковский городской молодежный центр» совместно с рестораном «Hansa».
Прием заявок осуществляется до 20 января. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте Молодежного центра и в официальной встрече конкурса ВКонтакте https://vk.com/student_day_2017. Справки по телефону: 56-44-44.

Источник: Псковская Лента Новостей



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